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Découverte de la sculpture sur métal, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Découverte de la sculpture sur métal, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Découverte de la sculpture sur métal 28 et 29 octobre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T16:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:30:00+01:00

Découvrez l’univers de la ferronnerie d’art aux côtés de Dominique Segura, ferronnier d’art. Après une démonstration de son savoir-faire, participez à la création d’une œuvre collective.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français

Photo © Dominique Segura

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos

Dominique Segura

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