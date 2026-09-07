Découverte de la sculpture sur métal, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Découverte de la sculpture sur métal 28 et 29 octobre Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T15:30:00+01:00
Fin : 2026-10-29T16:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:30:00+01:00
Découvrez l’univers de la ferronnerie d’art aux côtés de Dominique Segura, ferronnier d’art. Après une démonstration de son savoir-faire, participez à la création d’une œuvre collective.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
En écho au spectacle L’Espagne vue par les compositeurs français
Photo © Dominique Segura
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
En partenariat avec la mission relations internationales de la Ville et le Comité de Jumelage, à l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Pessac-Burgos
Dominique Segura
À voir aussi à Pessac (Gironde)
- Exposition : la cité des Castors dans l’objectif, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026
- Rallye photo à la Cité des Castors de Pessac, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026
- Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu !, Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac 18 septembre 2026
- Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac 19 septembre 2026