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Découverte de la Villa Chapuis, Villa Chapuis, Saint-Genis-Laval

dimanche 20 septembre 2026 · Villa Chapuis · Saint-Genis-Laval

Découverte de la Villa Chapuis, Villa Chapuis, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Chapuis
Adresse
St Genis Mairie, 69230 Saint-Genis-Laval, France
Ville
69230 Saint-Genis-Laval
Département
Rhône

Découverte de la Villa Chapuis Dimanche 20 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Villa Chapuis Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter cette maison bourgeoise qui fut la propriété du musicien Michel Chapuis et découvrez les motifs japonisants de ses vitraux, la beauté de ses lustres, les boiseries et les références musicales.

Villa Chapuis St Genis Mairie, 69230 Saint-Genis-Laval, France Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Venez visiter cette maison bourgeoise qui fut la propriété du musicien Michel Chapuis et découvrez les motifs japonisants de ses vitraux, la beauté de ses lustres, les boiseries et les références…

© Ville de Saint-Genis-Laval

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