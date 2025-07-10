Découverte de l’accordéon Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Découverte de l’accordéon

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:20:00

fin : 2026-07-11 15:50:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Venez découvrir l’accordéon lors d’un atelier animé par un enseignant du conservatoire !

Une séance d’essai pour s’initier à l’instrument et en explorer les sonorités.

Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Découverte de l’accordéon

L’événement Découverte de l’accordéon Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne