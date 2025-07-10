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Découverte de l’accordéon Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

vendredi 10 juillet 2026 · Rue Aliénor d'Aquitaine - · Châtellerault

Découverte de l’accordéon Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:20:00
Lieu
Rue Aliénor d'Aquitaine -
Adresse
Le Lac de la forêt
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Découverte de l’accordéon

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:20:00
fin : 2026-07-11 15:50:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11

Venez découvrir l’accordéon lors d’un atelier animé par un enseignant du conservatoire !
Une séance d’essai pour s’initier à l’instrument et en explorer les sonorités.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Découverte de l’accordéon

L’événement Découverte de l’accordéon Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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