Découverte de l’accordéon Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Aliénor d'Aquitaine - · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Découverte de l’accordéon
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:20:00
fin : 2026-07-11 15:50:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Venez découvrir l’accordéon lors d’un atelier animé par un enseignant du conservatoire !
Une séance d’essai pour s’initier à l’instrument et en explorer les sonorités.
Conditions d’inscription les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .
Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de l’accordéon
L’événement Découverte de l’accordéon Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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