Découverte de l’archéologie et de ses métiers, ChapitÔ, Bègles

Informations pratiques

Découverte de l’archéologie et de ses métiers Dimanche 20 septembre, 10h00 ChapitÔ Gironde

Gratuit, renseignements auprès de ChapitÔ au 05 56 49 95 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de l’archéologie et de ses métiers

Venez rencontrer des archéologues de l’INRAP et de SABM. Découvrez ces métiers, échangez avec des professionnel·les sur la conservation du patrimoine archéologique, participez à des ateliers pédagogiques et relevez le défi des énigmes.

ChapitÔ 17 rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ Situé au cœur du quartier Terres Neuves à Bègles, Chapitô est un lieu de vie dédié à la culture, à la convivialité et au partage. Ouvert à tous, cet espace atypique invite à prendre un café, se restaurer, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer de nouvelles compétences ou simplement faire des rencontres.

Tout au long de l’année, Chapitô propose également une programmation artistique et culturelle variée, faisant de ce lieu un espace d’échanges et de découvertes accessible à tous. Chapitô est accessible en transport en commun :

Bus ligne 86, arrêt Terres Neuves

Tram C, arrêt Terres Neuves

Ateliers, expositions INRAP et SABM. Archéologie ateliers

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