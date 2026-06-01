Découverte de l’archéologie préventive par l’Inrap, Musée Archéologique, Strasbourg

Découverte de l’archéologie préventive par l’Inrap 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Découvrez les missions de l’Inrap et des archéologues, avec une animation ludique et interactive : l’archéomaquette, qui vous permettra de comprendre les différentes étapes d’un chantier archéologique, comment se passent les fouilles, et de reconstituer un habitat complet de nos ancêtres…

Par l’Institut national de recherches archéologiques préventives

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Découvrez les missions de l’Inrap et des archéologues, avec une animation ludique et interactive : l’archéomaquette, qui vous permettra de comprendre les différentes étapes d’un chantier comment se …

Musée de la Ville de Strasbourg©