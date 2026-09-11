Découverte de l’archéologie sous-marine en réalité virtuelle, Musée d’art et d’histoire, Saint-Yrieix-la-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Découverte de l’archéologie sous-marine en réalité virtuelle Samedi 19 septembre, 16h00 Musée d’art et d’histoire Haute-Vienne
Merci de vous présenter au plus tard 10 minutes avant le début de l’événement.
Durée : 30 minutes
Tout public, à partir de 12 ans
Gratuit, sur réservation
Nombre de places très limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Laissez-vous tenter par une immersion au cœur de l’archéologie sous-marine en Méditerranée grâce aux casques de réalité virtuelle de la Micro-Folie, installée au Musée d’Art et d’Histoire !
Musée d’art et d’histoire 12 place Attane, 87500 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mah-saint-yrieix.mapado.com/event/804002-larcheologie-sous-marine-realite-virtuelle »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519561425 »}]
Laissez-vous tenter par la découverte de l’archéologie sous-marine en mer méditerranée grâce aux casques de réalité virtuelle de la Micro-Folie, installée dans le Musée d’Art et d’Histoire !
©MAH-SY
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