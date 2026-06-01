Découverte de l’argentique, Ateliers Octopodes, Chambéry
Découverte de l’argentique, Ateliers Octopodes, Chambéry dimanche 5 juillet 2026.
Découverte de l’argentique Dimanche 5 juillet, 08h00 Ateliers Octopodes Savoie
A partir de 82€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T08:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T08:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Partez vers une aventure en noir & blanc dans les rues historiques de Chambéry ! Vous arpenterez la ville pendant une heure afin d’aiguiser votre œil et revoir les principes fondamentaux de la photographie.
Vous serez accompagnés dans la prise en main d’un appareil photo argentique, puis viendra l’élaboration des chimies de développement, des films réalisés. Vous verrez alors les différentes étapes avant la découverte finale de vos images !
Une fois développés et secs, les négatifs pourront être scannés. Vous aurez entre vos mains des appareils authentiques, très beaux et performants, pour une qualité d’image à en faire pâlir les pixels !
Public : à partir de 14 ans
Nombre de participants: de 2 à 4 pers. maximum
TARIFS/personne :
tarif PLEIN : 90€
Ateliers Octopodes 106 quai de la Rize 73000 chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.fr/evenement/2915467/reservation »}]
Plongez dans le monde de la photographie et initiez vous au développement argentique durant 4 heures, avec Célia, photographe à l’atelier de l’oubli Temps. argentique photo argentique
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