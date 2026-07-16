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Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Archives de Lyon · Lyon

Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives de Lyon
Adresse
1 Place des Archives, 69002 Lyon, France
Ville
69002 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Gratuit

Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Archives de Lyon Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

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Archives de Lyon 1 Place des Archives, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478923250 https://www.archives-lyon.fr http://www.facebook.com/archivesdelyon/;https://twitter.com/ArchivesdeLyon;https://www.instagram.com/archivesdelyon/ [{« link »: « https://www.archives-lyon.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Les réseaux de transports en commun desservent les Archives. Les arrêts les plus proches sont : Place des Archives (tramways T1, T2) : 100 mètres de l’entrée principale Perrache (métro A) : Des travaux sont en cours dans la gare mais l’accès au cours Charlemagne peut se faire par ascenseur. Gare de Perrache : accessible (https://www.lyon.fr/lieu/sncf/gare-de-perrache)
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Archives de Lyon / Laurent Vella

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