Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon, Archives de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Découverte de l’atelier de photographie des Archives de Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Archives de Lyon Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un photographe aux Archives ?

Découvrez un métier pas tout à fait comme les autres !

En savoir +

Archives de Lyon 1 Place des Archives, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478923250 https://www.archives-lyon.fr http://www.facebook.com/archivesdelyon/;https://twitter.com/ArchivesdeLyon;https://www.instagram.com/archivesdelyon/ [{« link »: « https://www.archives-lyon.fr/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Les réseaux de transports en commun desservent les Archives. Les arrêts les plus proches sont : Place des Archives (tramways T1, T2) : 100 mètres de l’entrée principale Perrache (métro A) : Des travaux sont en cours dans la gare mais l’accès au cours Charlemagne peut se faire par ascenseur. Gare de Perrache : accessible (https://www.lyon.fr/lieu/sncf/gare-de-perrache)

Un photographe aux Archives ?

Archives de Lyon / Laurent Vella