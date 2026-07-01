Découverte de l’église, des fondations au clocher, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Église protestante Sainte-Aurélie · Strasbourg
Informations pratiques
Découverte de l’église, des fondations au clocher 19 et 20 septembre Église protestante Sainte-Aurélie Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Présentation complète historique de l’église
Venez découvrir le charme de cette église baroque méconnue : son architecture extérieure, son riche intérieur, son mobilier, la galerie des tableaux, ainsi que sa sacristie et son ensemble de portraits, lors d’une visite guidée, avec la possibilité de monter jusqu’au niveau des cloches pour les plus courageux.
Deux crénaux de visites d’une heure sont proposées : de 14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00.
Accès libre, sans réservation.
Visite libre possible, hors accès aux étages.
Église protestante Sainte-Aurélie Rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0644241830 https://sainte-aurelie.fr/ https://www.facebook.com/SainteAurelieStrasbourg L’église a été construite selon toute vraisemblance vers le milieu du VIIIe siècle. D’abord dédiée à saint Maurice, elle le sera par la suite à sainte Aurélie.
Située à l’Ouest de Strasbourg, elle a été érigée sur un tumulus (emplacement d’un ancien cimetière) et se trouvait à côté d’une ancienne voie romaine : l’actuel Faubourg National. Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite. TRAM 2 : Arrêt : Faubourg National. Possibilité de se garer dans la cour pour les personnes à mobilité réduite.
Présentation complète historique de l’église
©Nathalie Leroy-Mandart
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