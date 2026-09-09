Découverte de l’église protestante de Bourg-la-Reine, Église Protestante de Bourg-la-Reine, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Découverte de l’église protestante de Bourg-la-Reine Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Protestante de Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Église Protestante Unie de Bourg-la-Reine vous ouvre ses portes pour une visite guidée de ses locaux, accompagnée d’une exposition dédiée au protestantisme. Édifié en 1860, ce lieu de culte porte dès son origine la vocation de rassembler des chrétiens de cultures et de traditions diverses. Fondée par des familles luthériennes, réformées et anglicanes originaires d’Alsace, du Pays de Montbéliard, d’Allemagne et d’Angleterre, la paroisse a d’abord été accueillie au sein du Consistoire luthérien de Paris. Au fil du temps, cette communauté s’est élargie, accueillant des personnes de province venues s’installer dans la banlieue sud, puis des fidèles d’autres traditions chrétiennes. Ces dernières décennies, l’arrivée de populations issues d’Amérique, d’Afrique et d’Asie a encore enrichi cette mosaïque vivante. C’est cette histoire plurielle et cet héritage partagé que nous vous invitons à découvrir ; toutes les informations pratiques sont à retrouver sur notre site internet : [https://bourglareine.epudf.org].

Église Protestante de Bourg-la-Reine 26 rue Ravon 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146 64 24 40 https://bourglareine.epudf.org RER B – Bourg-la-Reine

Visite libre

©Sylia BARAKA