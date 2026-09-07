Exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme », Église Protestante de Bourg-la-Reine, Bourg-la-Reine
samedi 19 septembre 2026 · Église Protestante de Bourg-la-Reine · Bourg-la-Reine
Informations pratiques
Exposition « Luther et Calvin, deux sources du protestantisme » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Protestante de Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la paroisse Protestante de Bourg-la-Reine propose aux visiteurs et à l’ensemble des paroissiens de parcourir l’exposition dans la grande salle, le samedi 19 septembre 2026 ainsi que tous les dimanches du mois, aux heures d’ouverture de l’église.
Église Protestante de Bourg-la-Reine 26 rue Ravon 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146 64 24 40 https://bourglareine.epudf.org RER B – Bourg-la-Reine
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©Damien Baslé
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