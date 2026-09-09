Exposition « Écrire avec la lumière, l’œuvre peinte de Sarah Jérôme », Villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Exposition « Écrire avec la lumière, l’œuvre peinte de Sarah Jérôme » 19 et 20 septembre Villa Saint-Cyr Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La photographie s’est diffusée au mitan du XIXe siècle bouleversant la représentation du monde et son accès, secouant au passage le rôle traditionnel associé à la peinture comme expression réaliste. Format, instantanéité et lumière insufflent de nouveaux canons esthétiques. Tout en l’assimilant, l’art pictural réagit par une approche davantage sensorielle, traduisant des sentiments ou des imaginaires colorés. C’est précisément ce que propose cette exposition consacrée à Sarah Jérôme.

Exécutées dans une facture où les traces et les effacements font partie du processus créatif, les peintures de Sarah Jérôme aux couleurs vives et bouillonnantes sont réalisées à l’huile sur un calque épais. Sa démarche artistique renforce le traitement de la lumière et la manière de capter des moments fugaces.

Sarah Jérôme est née en 1979 à Rennes. Elle vit et travaille à Montreuil. Diplômée du conservatoire national supérieur de danse de Paris, elle poursuit son apprentissage à l’Opéra national de Lyon. Son désir de pousser plus loin l’exploration de la forme et du contenu l’a conduite aux Beaux-Arts de Paris, où elle a affiné sa pratique des arts plastiques.

Ce parcours éclectique a nourri sa démarche artistique, marquée par une sensibilité à la fois riche et nuancée, à l’intersection de la danse et des arts visuels. Elle défend aujourd’hui une pratique figurative et introspective à travers la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation et la performance.

L’œuvre de Sarah Jérôme, régulièrement exposée en France et sur la scène internationale, se distingue par sa capacité à évoquer des émotions profondes et à jouer avec les frontières entre rêve et réalité.

Exécutées dans une facture où les traces et les effacements font partie du processus créatif, témoins du corps-à-corps de l’artiste, ses peintures aux couleurs vives et bouillonnantes sont réalisées à l’huile sur un calque épais. Ses sculptures en céramique prolongent ses recherches autour de la matière et de la représentation humaine.

Le travail de Sarah Jérôme a été montré au sein de diverses institutions et galeries telles que : Château de Maisons-Laffitte, Musée Cognacq-Jay, Àcentmètresducentredumonde (Perpignan), Espace d’art contemporain André Malraux (Colmar), la Fondation espace écureuil (Toulouse), Centre d’art contemporain Montreuil, Cathédrale de Troyes, Projektraum Ventilator (Berlin), Espace Pierre Cardin, Arthotèque d’Annecy, La Chaufferie (Lyon), Galerie C (Neuchâtel), Lyles & King (New York), Prometeo Gallery (Milan), Doppelgaenger (Bari), Galerie Sabine Vazieux, Galerie Au Cube, H Gallery, Museo Pino Pascali, Galerie Da-End, Galerie Vachet-Delmas, Espace Martiningo, Galerie Catherine Putman. Ses oeuvres figurent notamment dans les collections de l’Artothèque d’Annecy, Art collector (Evelyne et Jacques Deret) et du Musée Rodin à Paris.

Villa Saint-Cyr 25 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 41 61 http://www.bourg-la-reine.fr Construite dans les années 1920, la villa été conçue pour recevoir : son jardin est un vaste parc et sa distribution intérieure intègre déjà une salle de réception de 75 m². Elle a vécu les « années folles » sous l’impulsion de son commanditaire Paul Carrière, industriel visionnaire dont les activités ont eu une résonance internationale.

Cette architecture stylisée en plein cœur historique de Bourg-la-Reine témoigne du statut social de l’ordonnateur et illustre l’art de vivre français du premier quart du XXe siècle. Sa volumétrie composée de jeux subtils d’avant-corps et de toitures, son ornementation savante ajoutant un vocabulaire nouveau à l’architecture domestique traditionnelle et, enfin, sa distribution intérieure fonctionnelle largement ouverte sur son environnement, en sont les principaux éléments remarquables.

Commanditée par Paul Carrière, elle a été construite entre 1920 et 1925 sur un vaste terrain accueillant également des bâtiments industriels. En effet, dès 1884, il avait implanté à Bourg-la-Reine une manufacture de cierges dont il a détourné l’usage fonctionnel pour produire en série un nouveau type de produit : la bougie décorative. Industriel visionnaire, il s’est ensuite associé au pharmacien Joseph Robert pour développer à grande échelle son procédé de stérilisation de matériel médical. C’est à Bourg-la-Reine que seront inventées les ampoules cassables et les tulles gras stériles utilisés pour soigner les grands brûlés.

En 2018, les façades de la Villa ont fait l’objet d’une campagne de restauration.

Exposition d’art contemporain « Écrire avec la lumière, l’œuvre peinte de Sarah Jérôme »

© Fanny Giniès