Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de deux lieux emblématiques de Montrozier :

l’église, témoin de la vie spirituelle du village

l’ancienne forge, mémoire du savoir-faire artisanal

Une découverte libre du patrimoine religieux et rural, entre histoire, architecture et tradition !

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus

⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier

© Photothèque Département de l’Aveyron