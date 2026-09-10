Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier
samedi 19 septembre 2026 · Espace archéologique · Montrozier
Informations pratiques
Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier
À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de deux lieux emblématiques de Montrozier :
- l’église, témoin de la vie spirituelle du village
- l’ancienne forge, mémoire du savoir-faire artisanal
Une découverte libre du patrimoine religieux et rural, entre histoire, architecture et tradition !
Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus
⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier
© Photothèque Département de l’Aveyron
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