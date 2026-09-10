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Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

samedi 19 septembre 2026 · Espace archéologique · Montrozier

Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier, Espace archéologique, Montrozier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace archéologique
Adresse
Rue du musée, 12630 Montrozier
Ville
12630 Montrozier
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Découverte de l’église Sainte-Foy et de l’ancienne forge de Montrozier 19 et 20 septembre Espace archéologique Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de deux lieux emblématiques de Montrozier :

  • l’église, témoin de la vie spirituelle du village
  • l’ancienne forge, mémoire du savoir-faire artisanal

Une découverte libre du patrimoine religieux et rural, entre histoire, architecture et tradition !

Espace archéologique Rue du musée, 12630 Montrozier Montrozier 12630 Aveyron Occitanie 0565707500 https://musees.aveyron.fr/ https://facebook.com/espace.archeologique Espace archéologique proposant des activités pour tous et des expositions sur des sites archéologiques locaux et départementaux. Parking, parking bus
⛪ Visite libre – Église Sainte-Foy et ancienne forge de Montrozier

© Photothèque Département de l’Aveyron

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