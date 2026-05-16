Découverte de l’épicerie de Louisa, Épicerie de Louisa, Vayrac

Informations pratiques

Découverte de l’épicerie de Louisa Dimanche 20 septembre, 09h30 Épicerie de Louisa Lot

Gratuit. Renseignements : Madame Salat 06 85 93 64 17.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir une ancienne épicerie de campagne, fermée dans les années 1970 et demeurée intacte depuis, avec ses rayonnages et ses ustensiles d’origine.

Rouverte pour la première fois, elle offre un témoignage rare et authentique du mode de vie d’autrefois, entre patrimoine et curiosités.

Deux descendants de Louisa seront présents pour assurer les visites.

Épicerie de Louisa 399 rue de l’église 46110 Mézels-Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie

Venez découvrir une épicerie de campagne, fermée dans les années 1970 et restée intacte depuis, avec tous ses rayonnages et ustensiles. Elle sera rouverte pour la première fois et constitue un unique…

©pah