Découverte de l’exposition Matières Brutes par Pierre Bénard Ségu & des parfums de niches par Félix Lemarchal Rencontres Parfumées Château des Baumes Istres

Istres

Découverte de l’exposition Matières Brutes par Pierre Bénard Ségu & des parfums de niches par Félix Lemarchal Rencontres Parfumées

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 18h.

10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Conçue spécialement par Pierre pour cette 4ᵉ édition, cette exposition, accompagnée de sa médiation autour des matières premières en parfumerie, vous invite à découvrir la composition des parfums sous un angle inédit.

Pierre Bénard Ségu est parfumeur et concept designer, membre de la Société Internationale des Parfumeurs Créateurs et Directeur artistique olfactif chez Osmoart. Biochimiste de formation et passionné d’odeurs, il explore le monde des senteurs comme un véritable alchimiste. Parfumeur au sein de maisons grassoises et internationales de composition et de matières premières, il a également contribué à la recherche et au développement de matières premières naturelles, dans une approche industrielle responsable au service de l’innovation.



Vous pourrez observer, avec vos yeux et votre nez, les matières premières présentées sous cloches et sentir les différents accords réalisés à partir de leurs extraits qui composent les fragrances pour sa marque OZPARFUM.



Tout public. Durée 1/2 heure. Tarif 5 € (comprenant la Découverte des parfums de Niche )



Places limitées, réservations obligatoires pour tous les ateliers, découvertes, conférences etc… auprès de l’Office de tourisme d’Istres. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Specially designed by Pierre for this 4? edition, this exhibition, with its mediation on the raw materials used in perfumery, invites you to discover the composition of perfumes from a whole new angle.

L’événement Découverte de l’exposition Matières Brutes par Pierre Bénard Ségu & des parfums de niches par Félix Lemarchal Rencontres Parfumées Istres a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Istres