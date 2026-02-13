Découverte de l’habitation Petit-Parc, L’habitation Petit-Parc, Saint-Claude

Découverte de l’habitation Petit-Parc Vendredi 5 juin, 08h30 L’habitation Petit-Parc Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

L’Habitation Petit-Parc est une ancienne demeure agricole située sur la route de Matouba à Saint-Claude. Inscrite aux monuments historiques depuis 2009, la propriété est privée. Ses bâtiments, tels que nous les connaissons aujourd’hui, ont été reconstruits à partir de 1853.

Celle-ci est habitée par un merveilleux jardin agrémenté de nos fruits pays ou les enfants pourront découvrir leur noms et saveurs.

L'habitation Petit-Parc route de matouba 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.57.12.58

©Petit Parc