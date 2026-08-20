Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations

© Valérie De Reu