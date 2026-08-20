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Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras

Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur)
Adresse
Jardin de la Légion d'Honneur - 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais

Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations

© Valérie De Reu

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