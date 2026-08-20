Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras
Informations pratiques
Découverte de l’histoire, de l’architecture et des transformations de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Le temps d’un échange avec une médiatrice vous serez incollable sur l’histoire de l’abbaye et en saurez un peu plus sur les travaux et ses transfornations
© Valérie De Reu
À voir aussi à Arras (Pas-de-Calais)
- Découvrir les chauves-souris au lycée, lycée Gambetta, Arras 21 août 2026
- Atelier Bout’choux Jardin sensoriel Arras 26 août 2026
- Atelier bout’choux jardin sensoriel Arras 26 août 2026
- Visite de la Banque de France d’Arras, Banque de France ARRAS, Arras 19 septembre 2026
- Temple Protestant d’Arras, Temple protestant, Arras 19 septembre 2026