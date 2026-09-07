Découverte de l’histoire du Massif de l’Avison et de ses arbres remarquables, La fontaine de Neptune, Bruyères
dimanche 20 septembre 2026 · La fontaine de Neptune · Bruyères
Informations pratiques
Découverte de l’histoire du Massif de l’Avison et de ses arbres remarquables Dimanche 20 septembre, 14h30 La fontaine de Neptune Vosges
Départ place Stanislas. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Durée : 2h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Sortie pédestre dans le massif de l’Avison, sur le sentier de ronde. Découvrez l’histoire du massif forestier et de ses arbres remarquables, qui représentent un patrimoine naturel précieux.
Découverte de quatre arbres remarquables :
– Essences exotiques introduites au siècle dernier : douglas et pin de Weymouth
– Essences locales : hêtre et érable sycomore.
La fontaine de Neptune Place Stanislas, 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est La place Stanislas est l’un des sites remarquables de la ville de Bruyères. Prenez le temps de vous y arrêter et d’observer.
En arrière-plan : la montagne de l’Avison, surmontée du Mirador. Sous l’Avison, les bâtiments de l’ancienne brasserie bruyéroise. La place est bordée, sur trois côtés, par des allées ombragées de platanes.
Sortie pédestre dans le massif de l’Avison, sur le sentier de ronde. Découvrez l’histoire du massif forestier et de ses arbres remarquables, qui représentent un patrimoine naturel précieux.
© Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges
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