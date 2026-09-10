Découverte de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Découverte de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Renseignements : service culturel

02 41 79 36 13

service.culturel@beaufortenanjou.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel-Dieu vous offre quatre siècles d’histoire. Depuis sa fondation en 1412, vous découvrirez, outre le chœur des sœurs et leur réfectoire, la chapelle construite en 1659, des salles aux boiseries de chêne datant de 1749, le grand hôtel de marbre de la chapelle de 1789, ainsi que bien d’autres merveilles.

Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou 3 rue de l’Hôpital 49250 Beaufort en anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 79 36 13 https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/

L’Hôtel-Dieu vous offre quatre siècles d’histoire. Depuis sa fondation en 1412, vous découvrirez, outre le chœur des sœurs et leur réfectoire, la chapelle construite en 1659, des salles aux boiseries…

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