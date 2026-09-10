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Découverte de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou · Beaufort-en-Anjou

Découverte de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou
Adresse
3 rue de l'Hôpital 49250 Beaufort en anjou
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Renseignements : service culturel 02 41 79 36 13 service.culturel@beaufortenanjou.fr

Découverte de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Renseignements : service culturel
02 41 79 36 13
service.culturel@beaufortenanjou.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel-Dieu vous offre quatre siècles d’histoire. Depuis sa fondation en 1412, vous découvrirez, outre le chœur des sœurs et leur réfectoire, la chapelle construite en 1659, des salles aux boiseries de chêne datant de 1749, le grand hôtel de marbre de la chapelle de 1789, ainsi que bien d’autres merveilles.

Hôtel-Dieu Beaufort-en-Anjou 3 rue de l’Hôpital 49250 Beaufort en anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 79 36 13 https://beaufortenanjou.fr/culture-et-loisirs/le-patrimoine/
L’Hôtel-Dieu vous offre quatre siècles d’histoire. Depuis sa fondation en 1412, vous découvrirez, outre le chœur des sœurs et leur réfectoire, la chapelle construite en 1659, des salles aux boiseries…

©MairieBeaufortenanjou

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