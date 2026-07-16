Découverte de l’Hôtel du Grand Commandement, Hôtel du Grand Commandement, Tours

Informations pratiques

Découverte de l’Hôtel du Grand Commandement 19 et 20 septembre Hôtel du Grand Commandement Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’Hôtel du Grand Commandement, monument emblèmatique au cœur de Tours, et profitez d’un week-end placé sous le signe de la découverte.

Samedi et dimanche • 14h à 18h :

– Visites libres des salons et du parc.

– Exposition de maquettes militaires.

Une immersion dans l’univers militaire à travers une sélection de maquettes présentées dans les salons de l’Hôtel.

– Présentation de véhicules militaires.

Une occasion unique d’observer de près plusieurs véhicules emblématiques et d’échanger avec des passionnés.

Hôtel du grand commandement

Hôtel du Grand Commandement 12 bis rue des Minimes 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 166 Followers, 55 Following, 29 Posts – See Instagram photos and videos from Hu00f4tel du Grand Commandement (@hgc.tours) », « type »: « rich », « title »: « Hu00f4tel du Grand Commandement (@hgc.tours) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/497542035_17881540191294978_2503541166730690572_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=n7PcIQuPTpsQ7kNvwGtMGVI&_nc_oc=AdoR5Vyz4CS5HD9oxu69XUKBZIuWQjwb4C0WMeDvZFjH9SaNYAGsTUGfYvxPUVJH3h4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=dusL0Joshxva_XuP5g05Tg&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af8LjhX9TLwNpm_B824W2GxMkRs6N9rgZ6ICQLV505iR_Q&oe=6A4806DA », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/hgc.tours/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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crédit photo : Armee De Terre DRHAT M.FATOUT

Visites libres des salons et du parc

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