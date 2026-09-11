Découverte de l’Institut Giacometti, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris

Informations pratiques

Découverte de l’Institut Giacometti 19 et 20 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris

L’accès est libre dans la limite des places disponibles / Dernière entrée 17h20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le temps d’un week-end, entre amis ou en famille, l’Institut Giacometti, son architecture et l’exposition « Giacometti surréaliste. Des objets comme des sculptures ».

La Fondation Giacometti conserve la plus importante collection d’œuvres d’Alberto Giacometti au monde. Elle préserve, restaure et enrichit ce patrimoine artistique exceptionnel, complété par un important fonds d’archives, de photographies et une bibliothèque de référence. Ouvert en 2018 dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, l’Institut Giacometti est le lieu de référence consacré à l’artiste. Installé dans l’ancien hôtel particulier Art Déco de Paul Follot, entièrement restauré, il propose sur 350 m² des expositions, des activités de recherche et de pédagogie. Il accueille également conférences, rencontres professionnelles, événements privés et réceptions dans un cadre patrimonial d’exception.

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor-Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 44 https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis/;https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis/;https://twitter.com/FAAGiacometti;https://www.instagram.com/fondation_giacometti/ L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

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Atelier d’Alberto Giacometti. Photo : Fondation Giacometti © Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2024