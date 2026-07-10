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AGENDA · Gleizé

Découverte de l’œuvre mémorielle l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Plateau d'Ouilly · Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plateau d'Ouilly
Adresse
Hôpital de Villefranche-sur-Saône
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif

Gleizé

Découverte de l’œuvre mémorielle l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Plateau d’Ouilly Hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Du séquoia à l’œuvre d’art faire renaître un arbre, honorer des vies. Découvrez une grande sculpture mémorielle sculptée par Roland Cognet en hommage aux donneurs d’organes.

Votre guide Ariane Requin, cheffe du projet.
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Plateau d’Ouilly Hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

From Sequoia to Work of Art: Bringing a Tree Back to Life, Honoring Lives. Discover a large memorial sculpture carved by Roland Cognet in tribute to organ donors.

Your guide: Ariane Requin, project leader.

L’événement Découverte de l’œuvre mémorielle l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme

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