Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé
Informations pratiques
Gleizé
Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Quels sont les liens entre architecture, équipements et rééducation ?
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Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
What are the connections between architecture, %E9quipments, and r%E9%E9ducation?
L’événement Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme
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