UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gleizé

Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône
Adresse
Plateau d'Ouilly
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif

Gleizé

Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Quels sont les liens entre architecture, équipements et rééducation ?
  .

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What are the connections between architecture, %E9quipments, and r%E9%E9ducation?

L’événement Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme

À voir aussi à Gleizé (Rhône)