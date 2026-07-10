UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gleizé

Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône
Adresse
Plateau d'Ouilly
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif

Gleizé

Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR), ses missions et son organisation.
  .

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn about the Mobile Emergency and Resuscitation Service (SMUR), its missions, and how it is organized.

L’événement Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme