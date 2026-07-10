Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé

Informations pratiques

Gleizé

Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR), ses missions et son organisation.

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Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Learn about the Mobile Emergency and Resuscitation Service (SMUR), its missions, and how it is organized.

L’événement Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme