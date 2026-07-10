Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé
Informations pratiques
Gleizé
Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
En activité depuis 2023, le nouvel espace dédié aux examens d’IRM s’ouvre au public le 19 septembre.
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Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In operation since 2023, the new MRI scanning facility will open to the public on September 19.
L’événement Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme