Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé

Informations pratiques

Gleizé

Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Si vous n’avez pas déjà visité le laboratoire, profitez de cette journée pour une immersion sur un plateau de 1300 m2, outil performant au service de l’accélération du diagnostic et de l’amélioration des prises en charge.

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Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

If you haven’t already visited the laboratory, take advantage of this day to immerse yourself in a 1,300-square-meter facility, a powerful resource dedicated to speeding up diagnosis and improving patient care.

L’événement Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme