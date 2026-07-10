Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous à l'entrée principale de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône · Gleizé
Informations pratiques
Gleizé
Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Si vous n’avez pas déjà visité le laboratoire, profitez de cette journée pour une immersion sur un plateau de 1300 m2, outil performant au service de l’accélération du diagnostic et de l’amélioration des prises en charge.
.
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you haven’t already visited the laboratory, take advantage of this day to immerse yourself in a 1,300-square-meter facility, a powerful resource dedicated to speeding up diagnosis and improving patient care.
L’événement Visite du laboratoire de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme
À voir aussi à Gleizé (Rhône)
- Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 19 septembre 2026
- Visite du plateau de rééducation de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Découverte de l’œuvre mémorielle l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé 19 septembre 2026