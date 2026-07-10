UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gleizé

Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé

samedi 19 septembre 2026 · Plateau d'Ouilly · Gleizé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plateau d'Ouilly
Adresse
Hôpital
Ville
69400 Gleizé
Département
Rhône
Tarif

Gleizé

Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Vous découvrez comment la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire contribue à une récupération plus rapide des patients. Au bloc d’endoscopie, entrez dans un espace à la pointe de l’endoscopie diagnostique et thérapeutique.
  .

Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll discover how the new outpatient surgery unit helps patients recover more quickly. In the endoscopy suite, step into a state-of-the-art facility for diagnostic and therapeutic endoscopy.

L’événement Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme

À voir aussi à Gleizé (Rhône)