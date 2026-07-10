Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé
samedi 19 septembre 2026 · Plateau d'Ouilly · Gleizé
Informations pratiques
Gleizé
Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vous découvrez comment la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire contribue à une récupération plus rapide des patients. Au bloc d’endoscopie, entrez dans un espace à la pointe de l’endoscopie diagnostique et thérapeutique.
.
Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ll discover how the new outpatient surgery unit helps patients recover more quickly. In the endoscopy suite, step into a state-of-the-art facility for diagnostic and therapeutic endoscopy.
L’événement Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme
À voir aussi à Gleizé (Rhône)
- Découverte du SAMU, du SMUR et des urgences de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026
- Visite de l’IRM de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Rendez-vous à l’entrée principale de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé 19 septembre 2026