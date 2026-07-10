Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Plateau d’Ouilly Gleizé

Informations pratiques

Gleizé

Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône

Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vous découvrez comment la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire contribue à une récupération plus rapide des patients. Au bloc d’endoscopie, entrez dans un espace à la pointe de l’endoscopie diagnostique et thérapeutique.

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Plateau d’Ouilly Hôpital Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

You’ll discover how the new outpatient surgery unit helps patients recover more quickly. In the endoscopy suite, step into a state-of-the-art facility for diagnostic and therapeutic endoscopy.

L’événement Visite du bloc d’endoscopie, de l’unité de chirurgie ambulatoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône Gleizé a été mis à jour le 2026-07-10 par Beaujolais Tourisme