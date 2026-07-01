Découverte de l’oratoire, Musée des beaux-arts, Tours

Informations pratiques

Découverte de l’oratoire 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exceptionnellement ouvert au public pour les Journées européennes du patrimoine, ce lieu insolite va en surprendre plus d’un. En 1872, Monseigneur Fruchaud, fit aménager un oratoire dans l’unique tour gallo-romaine conservée et commanda à Louis de Galembert un important décor néogothique célébrant les premiers prélats de la cité.

Celui-ci rend hommage aux premiers évêques de Tours, notamment saint Gatien, saint Martin, Grégoire de Tours, le père de l’histoire nationale (573 – 595).

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://musees.tours.fr Le palais des Archevêques fut construit sur les substructions de l’enceinte gallo-romaine, dont il a respecté la tour d’angle sud-ouest. Du palais du XIIe siècle subsiste un corps de logis formant la partie orientale de l’ensemble et qui fut l’Officialité. Au XVe siècle, l’archevêque Jean de Bernard éleva entre ce bâtiment et la tour romaine un édifice qui a disparu. Au XVIIe siècle, l’archevêque Bertrand d’Eschaux entreprit la reconstruction, terminée en 1658, du palais. Enfin, de 1753 à 1755, l’archevêque Rosset de Fleury construisit un second palais doublant celui du XVIIe siècle. L’ensemble comporte aussi des écuries du XVIIe siècle et une porte d’entrée élevée en 1775. L’ancien archevêché a été transformé en musée des Beaux-Arts en 1905. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Exceptionnellement ouvert au public pour les Journées européennes du patrimoine, ce lieu insolite va en surprendre plus d’un.

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin