Le Faouët

Découverte de l’orgue de Gourin

place Eglise Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 18:00:00

fin : 2026-05-11 19:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Cette séance propose une immersion unique entre découverte, écoute et apprentissage. Animée par un passionné Pierre-François Purson. .

place Eglise Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

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English :

L’événement Découverte de l’orgue de Gourin Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan