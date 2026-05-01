Découverte de l’orgue de Gourin Le Faouët
Découverte de l’orgue de Gourin Le Faouët lundi 11 mai 2026.
Le Faouët
Découverte de l’orgue de Gourin
place Eglise Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 18:00:00
fin : 2026-05-11 19:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Cette séance propose une immersion unique entre découverte, écoute et apprentissage. Animée par un passionné Pierre-François Purson. .
place Eglise Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Découverte de l’orgue de Gourin Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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