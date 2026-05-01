Le petit marché du samedi au Grand Manger Le Faouët
Le petit marché du samedi au Grand Manger Le Faouët samedi 9 mai 2026.
Le Faouët
Le petit marché du samedi au Grand Manger
28 Rue du Château Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19
Tous les samedis nous accueillons un marché de producteurs locaux au Grand Manger
légumes bio, oeufs, produits laitiers, huîtres, miel, pain, jus de pommes, rémouleur, … .
28 Rue du Château Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 9 73 59 16 09
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English :
L’événement Le petit marché du samedi au Grand Manger Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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