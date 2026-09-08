Découverte de l’Orgue Debierre de Torfou, Sèvremoine, Sèvremoine

Informations pratiques

Découverte de l’Orgue Debierre de Torfou Dimanche 20 septembre, 15h30 Sèvremoine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.

Sèvremoine 8 rue bonchamps, torfou Sèvremoine 49660 Torfou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.

© Sèvremoine