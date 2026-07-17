Découverte de l’orgue, Eglise Notre Dame Saint-Louis, Lyon

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Notre Dame Saint-Louis Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de l’orgue:

Présentation, explications, échanges, temps musical

Eglise Notre Dame Saint-Louis 1, rue de la Madeleine 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 71 03 26 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.paroisse-guitirhttps://www.paroisse-guillotiere.fr/he.frhttps:///&ved=2ahUKEwjXkM355cKVAxUXQ6QEHRbSJJIQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0fQ7UyYbuMbVzJglelf8Dl L’histoire de cette église est double: d’une part, c’est l’église d’une paroisse-Notre dame de Grâces- créée dans ce quartier en 1580 pour soulager St Julien de Cusset, seul lieu de culte de la rive gauche à l’époque; d’autre part ce bâtiment se dresse sur le site de l’ancienne chapelle des franciscains de Picpus installés ici depuis 1626. En 1790 le conseil municipal révolutionnaire oblige les franciscains à héberger le culte paroissial dans leur chapelle puis en 1791 le district de Lyon chasse les religieux et accorde au curé de ND de Grâces la chapelle des religieux comme lieu de culte paroissial. La paroisse prend le nom de Notre-Dame Saint-Louis, Notre dame pour rappeler l’église de Nd de grâces et saint-louis sous le vocable duquel était placée la chapelle des pères franciscains de Picpus.

Pendant la première moitié du XIXème siècle la population passe de 5000 à 35000 habitants.

L’église chapelle Notre Dame Saint-Louis devient trop petite, elle sera reconstruite et agrandie de 1844 à 1847 par l’architecte Christophe Crepet, également architecte de l’église St Pothin. Elle fut consacrée, par Monseigneur Plantier Évêque de Nîmes, que le 20 novembre 1855 pour cause de révolution. Métro B arrêt Saxe-Gambetta

Parking place Saint-Louis

Il n’y a pas d’accès PMR pour accéder à l’église

Journées européennes du patrimoine

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