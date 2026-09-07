Découverte de l’orgue Gloton, Eglise de Saint-Macaire en Mauges, Sèvremoine

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Saint-Macaire en Mauges · Sèvremoine

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Gloton Dimanche 20 septembre, 15h30 Eglise de Saint-Macaire en Mauges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.

Eglise de Saint-Macaire en Mauges Place Henri Doizy, Saint-Macaire en Mauges, 49450 Sèvremoine Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire Parking gratuit

Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.

© Etienne Ouvrard