Découverte de l’orgue Gloton, Eglise de Saint-Macaire en Mauges, Sèvremoine
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Saint-Macaire en Mauges · Sèvremoine
Informations pratiques
Découverte de l’orgue Gloton Dimanche 20 septembre, 15h30 Eglise de Saint-Macaire en Mauges Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.
Eglise de Saint-Macaire en Mauges Place Henri Doizy, Saint-Macaire en Mauges, 49450 Sèvremoine Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire Parking gratuit
Découvrez tous les secrets de l’orgue Gloton puis assistez à un mini concert de l’organiste.
© Etienne Ouvrard
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