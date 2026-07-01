Découverte des Archives communales, Archives communales de Versailles, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Archives communales de Versailles · Versailles
Informations pratiques
Découverte des Archives communales 19 et 20 septembre Archives communales de Versailles Yvelines
L’accès à la salle de lecture et aux magasins de conservation s’effectue uniquement par un escalier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la mémoire de Versailles !
Les Archives communales de Versailles ouvrent exceptionnellement leurs portes au public et vous invitent à découvrir les coulisses du service, de la salle de lecture aux magasins de conservation, lors d’une visite libre des espaces.
Le parcours met également en lumière 200 ans de photographie versaillaise à travers une sélection de documents issus des collections, ainsi que certains des documents les plus prestigieux, habituellement conservés à l’abri des regards.
Une immersion dans la mémoire de la ville, au plus près des sources de son histoire.
Archives communales de Versailles 1 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 0130972880 http://www.versailles.fr/culture/etablissements/archives-communales/
Visite libre
© Pierrick Daul / Ville de Versailles
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