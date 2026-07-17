Découverte des archives du CERCIL, Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, Orléans
dimanche 20 septembre 2026 · Cercil musée - Mémorial des enfants du Vel d'Hiv · Orléans
Informations pratiques
Découverte des archives du CERCIL Dimanche 20 septembre, 11h00 Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez quelques pièces marquantes des archives du CERCIL !
Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.
Découvrez quelques pièces marquantes des archives du CERCIL !
©Aurélie Vain
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