Découverte des coulisses des Trains Fluo, Gare de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Découverte des coulisses des Trains Fluo Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Gare de Charleville-Mézières Ardennes

8 personnes par créneau horaire d’1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez les coulisses du TER en gare de Charleville-Mézières !

Plongez au cœur de l’univers ferroviaire grâce à une expérience immersive unique : explorez les secrets d’une véritable cabine de conduite et découvrez le fonctionnement fascinant d’un poste d’aiguillage. Une immersion inédite dans les métiers de l’escale et de la vente vous attendent !

Gare de Charleville-Mézières Place de la gare, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] La gare de Charleville-Mézières est une gare ferroviaire française située sur la ligne de Soissons à Givet. Elle se trouve à proximité du centre-ville de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes, en région Grand Est.

Mise en service en 1858 par la Compagnie des chemins de fer des Ardennes, elle fait aujourd’hui partie du réseau de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et est desservie par les TGV inOui ainsi que par les TER Grand Est. L’accès à la gare et à notre automoteur doit respecter les mesures sanitaires mises en place par la SNCF.

Côté parvis, deux parkings pour véhicules sont aménagés : l’un dédié au stationnement de courte durée, l’autre au stationnement de longue durée, accessible par un passage longeant la voie 1. Un troisième parking est situé derrière la gare, rue des Forges Saint-Charles, accessible via un tunnel. Les trois parkings sont payants.

La grande majorité des lignes du réseau de bus TAC desservent la gare.

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©RC