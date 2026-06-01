Financer son entreprise, Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole, Charleville-Mézières
Financer son entreprise, Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole, Charleville-Mézières mardi 9 juin 2026.
Financer son entreprise Mardi 9 juin, 09h00 Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole Ardennes
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00
Et si vous trouviez enfin les solutions de financement adaptées à votre situation ?
Que vous soyez en phase de création, de reprise, d’innovation ou de développement, cet événement est fait pour vous !
Pépinière d’entreprises Ardenne Metropole / France Active / Rimbaud’Tech
PROGRAMME :
9h – 10h : Ateliers
Financement : les bases pour structurer son projet
Comment parler à son banquier
10h – 13h : Rencontres du financement
Échangez directement avec les acteurs locaux du financement
14h – 15h : Ateliers
Financer la création d’entreprise
Financer le développement et la croissance
15h – 16h : Ateliers
Financer son innovation
Financer une reprise ou une création de PME
16h30 – 17h30 : Conférence
Comprendre la cotation et l’indicateur dirigeant
17h30 – 18h30 : Conférence
Les dispositifs et moyens de financement
18h30 : Cocktail convivial
Pourquoi participer ?
✔️ Identifier les solutions adaptées à votre projet
✔️ Échanger avec des experts
✔️ Développer votre réseau
Entrepreneurs, porteurs de projet, dirigeants…
Ne manquez pas cette opportunité !
✨ Donnez les moyens à vos ambitions !
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Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole 8 rue de l’artisanat, Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 59 19 61 https://www.pepinieres-ardenne-metropole.fr/ https://www.facebook.com/pepinieredentreprises.charlevillemezieres [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/F1MRxwemmpdYydUDA »}] Les pépinières d’entreprises sont des lieux synergiques qui proposent
aux créateurs et aux jeunes entreprises des outils 3 en 1. HEBERGEMENT SERVICE CONSEIL
Une journée pour booster vos projets !
Pépinière d’entreprises Ardenne Métropole
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