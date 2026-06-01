Financer son entreprise, Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole, Charleville-Mézières

Financer son entreprise Mardi 9 juin, 09h00 Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole Ardennes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T18:30:00+02:00

Et si vous trouviez enfin les solutions de financement adaptées à votre situation ?

Que vous soyez en phase de création, de reprise, d’innovation ou de développement, cet événement est fait pour vous !

Pépinière d’entreprises Ardenne Metropole / France Active / Rimbaud’Tech

PROGRAMME :

9h – 10h : Ateliers

Financement : les bases pour structurer son projet

Comment parler à son banquier

10h – 13h : Rencontres du financement

Échangez directement avec les acteurs locaux du financement

14h – 15h : Ateliers

Financer la création d’entreprise

Financer le développement et la croissance

15h – 16h : Ateliers

Financer son innovation

Financer une reprise ou une création de PME

16h30 – 17h30 : Conférence

Comprendre la cotation et l’indicateur dirigeant

17h30 – 18h30 : Conférence

Les dispositifs et moyens de financement

18h30 : Cocktail convivial

Pourquoi participer ?

✔️ Identifier les solutions adaptées à votre projet

✔️ Échanger avec des experts

✔️ Développer votre réseau

Entrepreneurs, porteurs de projet, dirigeants…

Ne manquez pas cette opportunité !

✨ Donnez les moyens à vos ambitions !

#entrepreneur #TPEPME #création #innovation #développement

Pépinière d’entreprise Ardenne Métropole 8 rue de l’artisanat, Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 59 19 61 https://www.pepinieres-ardenne-metropole.fr/ https://www.facebook.com/pepinieredentreprises.charlevillemezieres [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/F1MRxwemmpdYydUDA »}] Les pépinières d’entreprises sont des lieux synergiques qui proposent

aux créateurs et aux jeunes entreprises des outils 3 en 1. HEBERGEMENT SERVICE CONSEIL

Une journée pour booster vos projets !

Pépinière d’entreprises Ardenne Métropole