Découverte des coulisses du centre nautique Babylone, Centre Nautique Babylone, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Découverte des coulisses du centre nautique Babylone 19 et 20 septembre Centre Nautique Babylone Nord

Gratuit – Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h, explorez les coulisses du centre nautique Babylone !

Suivez notre guide dans les coulisses du centre nautique Babylone et comprenez le fonctionnement de l’incroyable machinerie de cet équipement sportif de Villeneuve d’Ascq qui permet de faire des vagues!

Horaire

Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Centre Nautique Babylone 2 rue du Podium 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Sart-Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h, explorez les coulisses du centre nautique Babylone ! visite journées du patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq