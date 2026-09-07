Découverte des coulisses du centre nautique Babylone, Centre Nautique Babylone, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Centre Nautique Babylone · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Découverte des coulisses du centre nautique Babylone 19 et 20 septembre Centre Nautique Babylone Nord
Gratuit – Sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h, explorez les coulisses du centre nautique Babylone !
Suivez notre guide dans les coulisses du centre nautique Babylone et comprenez le fonctionnement de l’incroyable machinerie de cet équipement sportif de Villeneuve d’Ascq qui permet de faire des vagues!
Horaire
Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Centre Nautique Babylone 2 rue du Podium 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Sart-Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre à 15h et dimanche 20 septembre à 10h, explorez les coulisses du centre nautique Babylone ! visite journées du patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026