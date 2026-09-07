Découverte des fonds anciens et balade culturelle, Médiathèque Pierre-Mendès-France, Villefranche-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pierre-Mendès-France · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Découverte des fonds anciens et balade culturelle Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Pierre-Mendès-France Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Venez découvrir les fonds patrimoniaux de la médiathèque en visitant les réserves où sont conservés les documents anciens avec un focus particulier sur le fonds Vermorel. À l’issue de la visite, vous rejoindrez à pied la Maison Vermorel en évoquant tout au long du parcours quelques lieux marquants du quartier (le Temple du vin, l’Institut Vermorel, les anciennes usines Vermorel), ainsi que l’évolution urbaine de ce secteur à l’époque de Victor Vermorel. L’occasion idéale de poursuivre la visite au coeur de la Maison Vermorel…
79 rue des Jardiniers – samedi 19 septembre • 10h à 13h – Durée 3h – Tout public – Limité à 16 personnes – Sur inscription
Programme complet sur www.villefranche.net
Médiathèque Pierre-Mendès-France 79 rue des Jardiniers, 69400 Villefranche-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}]
Venez découvrir les fonds patrimoniaux de la médiathèque en visitant les réserves où sont conservés les documents anciens avec un focus particulier sur le fonds Vermorel. À l’issue de la visite, vous…
©Service Communication Ville de Villefranche
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