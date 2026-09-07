Sauvez le station viticole, Institut Vermorel, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Sauvez le station viticole 19 et 20 septembre Institut Vermorel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Escape Game : Vous arrivez au dernier moment. Dans 45 minutes, une commission décide du sort de la Station Viticole construite par Victor Vermorel. Faute de preuves de sa valeur scientifique et historique, il pourrait être détruit… emportant avec lui une part de la mémoire de Victor Vermorel.

Pourtant, une archive oubliée évoque une mystérieuse collaboration entre Victor Vermorel et les frères Lumière. Cette découverte pourrait constituer une partie du dossier de sauvegarde.

D’autres indices seraient encore cachés dans ce bâtiment. Votre mission est de les retrouver.

Au fil des épreuves, rassemblez les preuves qui permettront de reconstituer le dossier de sauvegarde de l’Institut Vermorel.

Conférence : Victor Vermorel, un homme animé par l’innovation

Institut Vermorel 210 boulevard Vermorel 69400 Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 02 63 83 https://www.institut-vermorel.fr/ https://www.facebook.com/InstitutVermorel;https://www.instagram.com/institutvermorel/ Victor Vermorel en 1897 crée la « Station Viticole » centre de recherches consacré à la vigne et à l’agriculture. Il y installe des laboratoires mais aussi une magnifique bibliothèque, une station météorologique…

Aujourd’hui, on y retrouve les organismes liés à la viticulture mais aussi des fresques remarquables qui retracent l’histoire du vignoble

Escape Game : Vous arrivez au dernier moment. Dans 45 minutes, une commission décide du sort de la Station Viticole construite par Victor Vermorel. Faute de preuves de sa valeur scientifique et il de…

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