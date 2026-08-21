UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douai

Découverte des jardins monastiques, Musée de la Chartreuse, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Découverte des jardins monastiques, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Découverte des jardins monastiques 19 et 20 septembre Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontre dans les jardins avec Arnaud, jardinier du musée. Médiation en continu.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Rencontre dans les jardins avec Arnaud, jardinier du musée. Médiation en continu.

©Clarisse Huret

À voir aussi à Douai (Nord)