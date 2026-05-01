Gavaudun

Découverte des Merveilles de la Lède

Place Sabine Sicaud Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Partez à la découverte des richesses de la nature dans la vallée de Gavaudun où le paysage abrite de nombreux mystères et des espèces animales et végétales hors du commun.

Chaussures de marche ou bottes et tenue adaptée à la météo.

Limité à 20 places !

Partez à la découverte des richesses de la nature dans la vallée de Gavaudun où le paysage abrite de nombreux mystères et des espèces animales et végétales hors du commun.

Chaussures de marche ou bottes et tenue adaptée à la météo.

Limité à 20 places ! .

Place Sabine Sicaud Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

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English : Découverte des Merveilles de la Lède

Discover the riches of nature in the Gavaudun valley, where the landscape is home to many mysteries and unusual animal and plant species.

Walking shoes or boots and weather-appropriate clothing required.

Limited to 20 places!

L’événement Découverte des Merveilles de la Lède Gavaudun a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides