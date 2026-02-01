Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun

Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’écoute des chants d’oiseaux avec Michel Hoare, ornithologue et membre de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Réservation vivement conseillée car le nombre de places est limité.

A l’écoute des chants d’oiseaux avec Michel Hoare, ornithologue et membre de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. .

Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun

Listen to birdsong with Michel Hoare, ornithologist and member of the Ligue de Protection des Oiseaux.

Please bring appropriate footwear and clothing for the weather.

Reservations strongly advised, as places are limited.

L’événement Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun Gavaudun a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides