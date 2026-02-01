Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun Gavaudun
Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun
Place du village Gavaudun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
A l’écoute des chants d’oiseaux avec Michel Hoare, ornithologue et membre de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Réservation vivement conseillée car le nombre de places est limité.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. .
Place du village Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 36 63 28 cdnp47@gmail.com
English : Fête de la Nature Randonnée dans la Vallée de Gavaudun
Listen to birdsong with Michel Hoare, ornithologist and member of the Ligue de Protection des Oiseaux.
Please bring appropriate footwear and clothing for the weather.
Reservations strongly advised, as places are limited.
