Découverte des métiers de la lutherie – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · UCLy - Université Catholique de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Découverte des métiers de la lutherie – festival MUSIC’LY 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Une présentation d’instruments de musique récemment conçus permettra d’ouvrir un espace de dialogue autour de leur fabrication. Cet échange s’adressera autant aux musicien·ne·s qu’aux curieux·ses, avec la volonté d’expliquer les enjeux techniques, musicaux, historiques ou encore professionnels liés à la lutherie. Des supports visuels et pédagogiques (outils, gabarits…) accompagneront cette démarche. Les instruments pourront être manipulés et testés, dans une atmosphère propice à la découverte et au partage des savoirs.
UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet
Une présentation d’instruments de musique récemment conçus permettra d’ouvrir un espace de dialogue autour de leur fabrication. Cet échange s’adressera autant aux musicien·ne·s qu’aux curieux·ses, la…
©Mission Culture UCLy
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