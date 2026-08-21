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Découverte des métiers de la médiathèque, Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, Brest

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins · Brest

Découverte des métiers de la médiathèque, Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, Brest

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins
Adresse
25 rue de Pontaniou, Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Découverte des métiers de la médiathèque Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:30:00+02:00

Venez échanger avec les médiathécaires et équipes du réseau des médiathèques de Brest.
Quelles sont leurs missions ? Quelles sont les compétences attendues ? Quels parcours de formations et modalités de recrutement pour y travailler ?

Médiathèque François Mitterrand-Les Capucins 25 rue de Pontaniou, Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298008740 https://biblio.brest.fr
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