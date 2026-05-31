Découverte des modèles de fleurs de la maison Deyrolle, Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres – campus Dijon, Dijon

Découverte des modèles de fleurs de la maison Deyrolle Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres – campus Dijon Côte-d’Or

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez assister au remontage de 7 modèles exceptionnels de la maison Deyrolle datant de la fin du XIXème siècle, en compagnie de Anne-Claire Offer et Damien Favergeat du laboratoire de pharmacognosie de l’Université Bourgogne Europe. Longtemps utilisées dans l’enseignement, ces maquettes en papier-mâché font désormais parties du patrimoine universitaire. Nous vous proposons d’assister au remontage de ces modèles désassemblés et conservés à la bibliothèque universitaire Droit-Lettres sur le campus de Dijon. Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine dédiée au patrimoine en péril, le personnel de la bibliothèque présentera également le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC).

Gratuit sur réservation (20 places)

Rendez-vous dans le hall principal de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres

Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres – campus Dijon Esplanade erasme Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}]

Venez assister au remontage de 7 modèles exceptionnels de la maison Deyrolle datant de la fin du XIXème siècle, en compagnie de Anne-Claire Offer et Damien Favergeat du laboratoire de pharmacognosie …

© Vincent Arbelet