Découverte des nouveaux jardins du Château de Maulnes, Château de Maulnes, Cruzy-le-Châtel

Découverte des nouveaux jardins du Château de Maulnes 6 et 7 juin Château de Maulnes Yonne

Visite libre des jardins | Visite du château payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les 6 et 7 juin prochains, venez découvrir les jardins Renaissance de Maulnes plantés en 2024 !

Ils viennent souligner l’architecture exceptionnelle de ce pentagone du XVIe sicèle et apportent au château tout son faste d’antan.

Château de Maulnes 89740 Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 09 73 48 01 30 https://www.maulnes.com/ Chef d’œuvre architectural de la Renaissance française, le château de Maulnes est unique en son genre, ce qui en fait un des sites les plus remarquables de l’Yonne. Forme pentagonale, circulation labyrinthique, omniprésence des symboles, il incarne le génie et les passions d’une époque fascinante de notre histoire. Les jardins Renaissance sont à découvrir. Parking à 10 minutes à pied du château | PMR : nous contacter.

© Pierre Holley (Châteaux et Histoire)