La Nuit du Feu Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

La Nuit du Feu

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez profiter d’un concert de rock en plein air (groupe Canyon), suivi d’un magnifique feu d’artifice illuminant le château ! Nouveauté 2026 spectacle de la Tribu du feu. .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com

