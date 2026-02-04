La Nuit du Feu Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
La Nuit du Feu
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Venez profiter d’un concert de rock en plein air (groupe Canyon), suivi d’un magnifique feu d’artifice illuminant le château ! Nouveauté 2026 spectacle de la Tribu du feu. .
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com
