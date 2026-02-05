Fête de la chasse Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Fête de la chasse

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le dimanche 6 septembre 2026, le château de Maulnes organise

sa 3ème édition de la Fête de la chasse !

?Plongez au cœur d’un château Renaissance, ancien relais de chasse, et vivez une journée festive en pleine nature. Animations, traditions, jeux et saveurs du terroir vous attendent pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis.

Programme complet sur notre site www.maulnes.com .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com

English : Fête de la chasse

