Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Cruzy-le-Châtel

Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

11:00 Générale Publique entrèe libre

15:00 Concert en famille billet concert +exposition Leonard de Vinci

17:00 Atelier de composition MeT

20:00 Concert du soir

22:30 After MeT Guêpes, grenouilles et monstres entrée libre .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96 reservations@musiquesentonnerrois.com

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English : Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes

L’événement Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)