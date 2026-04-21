Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel vendredi 28 août 2026.
Cruzy-le-Châtel
Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
11:00 Générale Publique entrèe libre
15:00 Concert en famille billet concert +exposition Leonard de Vinci
17:00 Atelier de composition MeT
20:00 Concert du soir
22:30 After MeT Guêpes, grenouilles et monstres entrée libre .
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96 reservations@musiquesentonnerrois.com
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English : Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes
L’événement Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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