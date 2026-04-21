Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel vendredi 28 août 2026.

Lieu : Hameau de Maulnes

Adresse : Château de Maulnes

Ville : 89740 Cruzy-le-Châtel

Département : Yonne

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : Autres Tarifs

Cruzy-le-Châtel

Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

11:00 Générale Publique entrèe libre
15:00 Concert en famille billet concert +exposition Leonard de Vinci
17:00 Atelier de composition MeT
20:00 Concert du soir
22:30 After MeT Guêpes, grenouilles et monstres entrée libre   .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96  reservations@musiquesentonnerrois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes

L’événement Festival Musiques en Tonnerrois 28/08/2026 Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Cruzy-le-Châtel (Yonne)